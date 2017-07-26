Безуглов: не слышал, чтобы доктор «Спартака» кого-то лечил мочой и калом

Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился мнением о докторе Лю Хуншэне, который проработал более 10 лет в «Спартаке» и недавно покинул клуб.
«Читал, что доктор Лю предлагает лечить болезни мочой и детским калом. Это ад, конечно. За восемь лет учёбы в университете и годы практики я с такими методами не сталкивался. Но тут, мне кажется, есть другая проблема. Просто Лю не в совершенстве знает русский язык, его могут не так понять. Например, есть разница между двумя вариантами. Первый: «Я лечу всех детским калом и мочой». Второй: «В китайской медицине применяются препараты с добавлением мочи или детского кала». Думаю, он имел в виду вторую версию. Просто все коллеги и футболисты, с которыми мы общались, отзываются о Лю исключительно в восторженных тонах. Никого он мочой не лечил и кал есть не предлагал. Это вообще большой профессионал с серьёзным образованием, увольнение которого удивило и огорчило практически всех, с кем я общался, в том числе и людей из «Спартака», — сказал Безуглов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.
Полное интервью с Эдуардом Безугловым читайте на «Чемпионате» в скором времени.