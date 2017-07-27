Гвардиола: «Реал» никогда не играет плохо, просто «МС» сыграл очень сильно

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в очередной раз oтметил, насколько силён мадридский «Реал». Испанский специалист сказал об этом после матча, прошедшего в рамках Международного кубка чемпионов между этими командами. Англичане сумели добиться убедительной победы со счётом 4:1.
«Очень сложно лишить „Реал“ мяча. Это просто нечто невероятное, если „Реал“ теряет мяч. Мы в этом смысле очень постарались в борьбе с такими футболистами, как Иско, Модрич, Касемиро и Ковачич. „Реал“ никогда не играет плохо, просто „Манчестер Сити“ сыграл очень сильно», — цитирует Гвардиолу Marca.
Зидан: недоволен результатом матча с «Манчестер Сити», но «Реал» сыграл неплохо