Зидан: недоволен результатом матча с «Манчестер Сити», но «Реал» сыграл неплохо

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан был расстроен результатом матча Международного кубка чемпионов с «Манчестер Сити». «Сливочные» сумели один раз поразить ворота английской команды, но пропустили четырежды. Однако французский специалист считает, что его подопечные выглядели не так уж и плохо.
«Я недоволен результатом матча с „Манчестер Сити“, но „Реал“ сыграл неплохо. Мы на стадии подготовки к сезону. Соперник превзошёл нас в ключевых моментах, и этим всё сказано. Теперь нам следует отдохнуть, чтобы в следующем матче сыграть лучше. Я очень доволен игроками нашей „кантеры“. Они все очень молоды и проделали отличную работу», — цитирует Зидана испанское интернет-издание Sport.
30 июля «сливочным» в рамках того же турнира предстоит встреча с «Барселоной».