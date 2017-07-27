«Сток Сити» рассматривает возможность приобретения защитника «Спартака» Таски

Защитник «Спартака» Сердар Таски может продолжить карьеру в российской Премьер-Лиге, сообщает Daily Mail.
По информации издания, английский «Сток Сити» рассматривает возможность усиления линии обороны 30-летним футболистом. Отмечается, что главной проблемой этой сделки может стать высокая зарплата Таски, который зарабатывает £ 3 млн в год (около € 3,3 млн в год) в «Спартаке».
Ранее сообщалось, что Таски входит в сферу интересов «Трабзонспора». Эту информацию подтверждал вице-президент турецкого клуба Ахмет Чубукчу.
В «Трабзонспоре» сообщили, что продолжают переговоры о переходе Таски