Президент «Ромы» извинился за свои высказывания о трансферной политике «Милана»

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта принёс извинения за свои высказывания относительно трансферной политики «Милана».
Ранее генеральный директор «Милана» Марко Фассоне выступил с критикой относительно высказываний Палотты.
«Прошу прощения, если у меня неправильная информация. Я очень забочусь о возвращении итальянского футбола на вершину и ожидаю, что все клубы смогут поспособствовать становлению более сильной и стабильной лиги, как это делаем мы в «Роме». Желаю «Милану» и его новым владельцам всего наилучшего и с нетерпением жду, когда они начнут работать со всеми нами, чтобы сыграть ключевую роль в росте Серии А», – заявил Паллотта, слова которого приводит официальный сайт «Ромы».