Президент «Ромы»: «Милан» сходит с ума!

Президент «Ромы» Джеймс Паллотта раскритиковал трансферную политику «Милана», который в текущем межсезонье приобрёл 10 новых игроков и потратил примерно € 210 млн.
«Из-за правила финансового фэйр-плей у нас в клубе творился полный бардак. Да нас должны в пример ставить после того, как мы разгребли всё, что осталось от предыдущего руководства.
А сейчас я пытаюсь применить это правило к «Милану» и просто не понимаю, что вообще происходит. В этом нет совершенно никакого смысла! Сначала у владельцев не было денег, чтобы купить клуб, поэтому они взяли в кредит почти € 300 млн под довольно высокий процент у знакомых мне людей из Лондона. Теперь они тратят, или по крайней мере делают некоторые авансовые платежи, но в конце-то концов им придётся возместить все расходы.
Они говорят, что всё это ради выхода в Лигу чемпионов, но этого будет недостаточно. Когда расходы на зарплаты примерно равны доходам… Я не знаю, что за ерунда происходит. «Милан» — единственный в Серии А, кто сходит с ума!
Может быть, у них есть какой-то грандиозный бизнес-план, который мы все когда-нибудь увидим, но другие клубы ведут себя более рационально. Кто-нибудь, объясните мне стратегию «Милана», потому что лично я понять её не могу", — цитирует Паллотту Football Italia.