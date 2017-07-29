Фонсека: как эволюционировать украинскому футболу, если трава в таком состоянии?

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека поделился впечатлениями от победы над «Сталью» (2:1) в выездном матче 3-го тура УПЛ.
«Очень сложный поединок против команды, отлично организованной в обороне. Тем не менее в первом тайме мы создали огромное количество моментов и действовали близко к штрафной соперника. После перерыва «Сталь» ещё больше закрылась, защиту тяжело было вскрыть. Но футболисты верили в себя до последнего, что крайне важно, и в конце матча мы получили «бонус» в виде трёх очков.
Знаете, невозможно показывать скоростную игру на таком поле. Пока Премьер-лига не внесёт правило, чтобы подобных ситуаций не возникало, будет нелегко. Как может эволюционировать украинский футбол, какой имидж мы создадим, если трава в таком состоянии и такой длины? Что хорошего это приносит игре? Что положительного для людей, приходящих на стадион посмотреть красивый футбол? Я знаю, что в других странах есть правило, согласно которому подобного быть не может. В нашей же стране такого нет. Клубы, выступающие у себя дома, делают всё что хотят. Это происходит не в первый раз. Самое странное, траву постригли, но оставили длину, при которой играть в принципе очень тяжело. Ясно, что всё это делается специально. Что в этом хорошего для украинского футбола и его имиджа? Представьте, что здесь присутствуют, например, агенты, желающие посмотреть на ребят двух команд. Ещё раз подчеркну: на траве с такой длиной играть просто невозможно. Плюс поле здесь не хотят поливать. Это вещи, которых я просто не понимаю. Повторяю, если Премьер-лига не станет участвовать в том, чтобы привнести что-то положительное в футбол, такие вещи будут происходить и дальше», — цитирует Фонсеку сайт «Шахтёра».