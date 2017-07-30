Игроки «Ахмата» в перерыве отдали траурные повязки в память о Маслове динамовцам

«Ахмат» вышел на матч 3-го тура РФПЛ с «Динамо» в траурных повязках в память о чемпионе СССР и двукратном обладателе Кубка страны Валерии Маслове. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
У футболистов «Динамо» траурных повязок не оказалось, и в перерыве игроки «Ахмата» передали бело-голубым свои, информирует Fcdin.
Легендарный динамовец, полузащитник, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России скончался 27 июля на 78-м году жизни после болезни.
Маслов был одним из лучших игроков в истории хоккея с мячом – восьмикратный чемпион мира и десятикратный чемпион СССР. Он был капитаном сборной СССР в этом виде спорта. При этом Маслов и в футболе выводил на поле сборную страны с капитанской повязкой.
В составе «Динамо» Маслов отыграл более 10 сезонов – с 1961 по 1971 год. За это время провёл 351 официальный матч и забил 54 гола.