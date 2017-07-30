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«Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» на Международном кубке чемпионов

30 июля 2017, воскресенье. 03:04. Футбол

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Ниссан» в Нэшвилле и завершилась со счётом 3:0 в пользу «горожан».

На 10-й минуте «Манчестер Сити» открыл счёт — автором забитого мяча стал Джон Стоунс (1:0). На 72-й минуте Рахим Стерлинг удвоил преимущество «горожан» — 2:0. Окончательный счёт в концовке матча установил 17-летний испанец Браим Диас — 3:0.

Для «Тоттенхема» это поражение стало вторым на турнире при одной победе. В первом матче турнира «шпоры» обыграли «ПСЖ» (4:2), а затем уступили «Роме» (2:3). «Манчестер Сити» в первом матче проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2), а затем обыграл «Реал» (4:1).

Международный кубок чемпионов
30 июля 2017, воскресенье. 01:05 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 – Стоунс – 10, 0:2 – Стерлинг – 72, 0:3 – Диас – 90+1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Тоттенхэм Хотспур
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