«Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» на Международном кубке чемпионов

«Манчестер Сити» одержал разгромную победу над «Тоттенхэм Хотспур» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Ниссан» в Нэшвилле и завершилась со счётом 3:0 в пользу «горожан».
На 10-й минуте «Манчестер Сити» открыл счёт — автором забитого мяча стал Джон Стоунс (1:0). На 72-й минуте Рахим Стерлинг удвоил преимущество «горожан» — 2:0. Окончательный счёт в концовке матча установил 17-летний испанец Браим Диас — 3:0.
Для «Тоттенхема» это поражение стало вторым на турнире при одной победе. В первом матче турнира «шпоры» обыграли «ПСЖ» (4:2), а затем уступили «Роме» (2:3). «Манчестер Сити» в первом матче проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:2), а затем обыграл «Реал» (4:1).