Петраков: уж на гектаре поля можно как-то встать и сделать организованную атаку

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» в домашнем матче пятого тура ФНЛ (2:1).
«Прежде всего положительный результат. Для нас сейчас это наиболее важный момент. Я понимаю, что у ребят есть определённый нервоз после неудачного старта. Дали сопернику сравнять счёт, но в итоге дожали. Победа есть победа.
Что касается игры, команда неплохо выглядела. Было и движение, и подходы хорошие. Но что мне не понравилось в первом тайме – мало разыгрывали мяч. Упрощали игру донельзя. Я считаю, что уж на гектаре поля можно как-то встать трём защитникам и сделать правильный розыгрыш, организованную атаку. В перерыве я ребятам об этом сказал, и они в целом поправились. Но тут уже появился брак – делали такие ошибки, что просто диву даёшься. Второй тайм по движению больше понравился. Были более нацелены, более агрессивны. А вот до перерыва всё это было фрагментарно», — цитирует Петракова сайт ФНЛ.