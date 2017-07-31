Соперники «Зенита» и «Краснодара» в ЛЕ проиграли перед ответными матчами

Израильский клуб «Бней Иегуда», который является соперником «Зенита» в Лиге Европы, уступил тель-авивскому «Маккаби» в матче местного турнира Кубка Тото. Встреча проходила в Тель-Авиве и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.
Соперник «Краснодара» датский клуб «Люнгбю» в гостевом матче 3-го тура чемпионата страны уступил «Брондбю» со счётом 3:5, играя вдесятером после удаления с 48-й минуты встречи.
«Зенит» проведёт ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней Иегуда» на своём поле 3 августа. В первой встрече питерцы добились победы со счётом 2:0. «Краснодар» встретится с «Люнгбю» в тот же день, имея в активе победу со счётом 2:1 в первом матче.