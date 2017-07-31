Фернандо: мой гол «Краснодару» — результат постоянной работы на тренировках

Полузащитник «Спартака» Фернандо в перерыве домашнего матча 3-го тура РФПЛ с «Краснодаром» (2:0) ответил на вопрос о голе со штрафного.
«Мой гол — результат работы, которую мы проделываем в течение недели. Очень рад, когда получаются такие моменты, и они меняют ход игры.
Мы помним матч с „Динамо“, когда „Спартак“ также вёл — 2:0, а потом стало 2:2. Учитывая класс „Краснодара“, нужно проявлять максимум внимания во втором тайме», — сказал Фернандо в эфире телеканала «Наш футбол».
Видео гола доступно в «твиттере» РФПЛ.