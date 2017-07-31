Каррера посвятил победу над «Краснодаром» тренеру «Спартака» Пилипчуку

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера посвятил домашнюю победу над «Краснодаром» (2:0) в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги тренеру красно-белых Роману Пилипчуку, у которого умерла дочь в возрасте 23 лет.
«Прежде чем начать отвечать на ваши вопросы, я бы хотел от всего сердца посвятить эту победу Роману Пилипчуку и поблагодарить его за то, что в такой момент он был рядом с командой и помог выиграть матч. Ведь случившееся с ним – не одно и то же, что проиграть матч.
Думаю, сегодня провели хороший матч. Мы встретились с обычными трудностями против команд вроде «Краснодара». Это команда, которая играет в хороший футбол. Думаю, она может побороться за чемпионство. Рад, что «Спартак» опять нашёл бойцовский дух. Были, конечно и тяжёлые моменты. Думаю, победу мы заслужили, несмотря на то что «Краснодар» усложнил нам жизнь. Знали, что встретимся с хорошей командой, которая через центр отдаёт много передач. Как можно больше постарались помешать именно этому", — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.