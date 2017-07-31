Фанаты «Спартака» и «Краснодара» поддержали Пилипчука, у которого умерла дочь

Болельщики «Спартака» во время домашнего матча 3-го тура РФПЛ с «Краснодаром», который проходит в эти минуты на стадионе «Открытие Арена», устроили акцию в поддержку тренера красно-белых Романа Пилипчука, у которого умерла дочь в возрасте 23 лет, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Первые пять минут матча фанаты «Спартака» провели в тишине, при этом включив фонарики на мобильных телефонах. Гостевой сектор с болельщиками «Краснодара» также присоединился к акции.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Посмотреть видео можно в «твиттере» Дмитрия Егорова.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Краснодар».