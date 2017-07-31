Самедов: попросил замену в матче с «Краснодаром», но думал, что будет тяжелее

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал домашнюю победу над «Краснодаром» (2:0) в матче 3-го тура российской Премьер-Лиги.
«Хороший матч, играли две атакующие команды. Мы заслуженно победили, очень рады и двигаемся дальше. Может быть, в некоторых моментах недорабатывали и были не совсем сконцентрированны. Пытались играть компактно, создали много моментов. Сегодня у меня был похожий момент на тот, что в матче с Мексикой на Кубке конфедераций. Тогда я забил, но мы проиграли. Сегодня не забил, зато удалось победить.
Вернулся ли чемпионский «Спартак»? Мы и первых двух турах играли хорошо. Упустили победу с «Динамо», не дожали «Уфу». Моё состояние? Получил травму на сборах, активно готовился к сезону, лечился. Сегодня сыграл неполный матч. Попросил замену, но думал, что будет тяжелее. Спасибо тренерскому штабу, что подготовили меня", — передаёт слова Самедова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.