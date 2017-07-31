Жамалетдинов: Гончаренко нам с Чаловым доверяет — приятно, что в ЦСКА дают шанс

Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов поделился впечатлениями от победы над «СКА-Хабаровск» в домашнем матче 3-го тура РФПЛ (2:0).
"Виктор Гончаренко нам с Федором Чаловым доверяет. Помимо нас с Федей, есть ещё Оланаре, Дзагоев, Витиньо. Приятно, что нам дают шанс. Мы должны его использовать. Задачу тренер поставил — играть по последнему защитнику, и при первой же возможности я старался бить по воротам.
Когда Марио отдал мне пас, я пробил и попал в него — засчитали офсайд. Думаю, если бы он не пробегал, мяч попал бы в угол", — сказал Жамалетдинов в эфире шоу «8-16».
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