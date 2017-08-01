Игроки дортмундской «Боруссии» провели занятие в виде упражнений в гребле

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош решил включить в одну из тренировок команды упражнения, применяемые в гребле. Футболисты попробовали свои силы в роли гребцов на лодках на Цюрихском озере.
Также подопечные Боша занимались вейкбордингом – видом спорта, который включает в себя элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки.
В последнем товарищеском матче 28 июля «Боруссия» потерпела поражение от «Эспаньола» — 0:1.
Если у вас не отображаются фотографии, их можно посмотреть в официальном «твиттере» немецкого клуба.
Дортмундская «Боруссия» проиграла «Эспаньолу» в товарищеском матче