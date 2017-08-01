Матч «Зенит» — «Спартак» будет комментировать Казанский

Стало известно, кому доверено комментировать центральный матч 4-го тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» на «Матч ТВ». Встреча состоится 6 августа в Санкт-Петербурге.
На игру, которая пройдёт на арене «Санкт-Петербург», назначен Денис Казанский. Об этом говорится на официальной странице Российской футбольной Премьер-Лиги в «Твиттере».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 мск. После трёх туров «Зенит» занимает в РФПЛ 2-е место, а «Спартак» расположился на 8-й строчке. Таблицу российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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