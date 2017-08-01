Тренер АЕК: чтобы противостоять ЦСКА, нам нужно чаще быть с мячом

Главный тренер АЕК Маноло Хименес поделился ожиданиями от ответного матча с ЦСКА в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Игра пройдёт завтра, 2 августа, и начнётся в 20:00 мск. В первом матче в Афинах «армейцы» победили со счётом 2:0.
«Это будет очень сложный матч против сильного соперника. Ошибки в прошлом матче не позволили приехать в Москву с высокими шансами на победу. Чтобы противостоять ЦСКА, нам нужно чаще быть с мячом. По первой игре стало понятно, что при стандартах „армейцы“ сильнее нас. Надеюсь, что у нас получится хороший матч и мы добьёмся хорошего результата.
Очевидно, что в современном мире технологии шагнули вперёд и сохранить что-то в тайне очень сложно. И всё же сюрпризам есть место в футболе. Это касается двух сторон. Мы можем узнать планы ЦСКА, это очень известный клуб, который давно играет на мировой арене. Они преподнесли два сюрприза в первой игре.
Планируем ли забить быстрый гол? В целом с подобным намерением выходит любая команда. Чтобы это сделать, нам нужно сыграть мудро и хитро. ЦСКА — серьёзная и сильная команда, поэтому это будет сделать весьма сложно.
Насколько сложно мотивировать игроков перед второй игрой? У меня нет такой проблемы. Мне повезло работать в профессиональной команде. В прошлом году нам удалось пройти в ЛЧ. Мы хотим продолжать там играть.
В первом матче была задача сдержать натиск. На этот раз задача будет не просто выдержать натиск, но и самим атаковать. Результатом является не сама победа как таковая, а то, как команда пытается и старается её добиться", — передаёт слова Хименеса корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.