Гончаренко: может, АЕК попробует преподнести сюрпризы, но ЦСКА знает, как играть

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии ответного матча с греческим АЕК в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов рассказал о своих ожиданиях. Встреча состоится 2 августа в Москве.
«Сейчас нет проблем с тем, чтобы Дзагоев сыграл всю игру. Есть только опасения, чтобы не случилось рецидива. Витиньо не вышел в стартовом составе в матче со СКА из-за ротации.
Ждём ли сюрпризов от АЕК? Сложно сейчас сюрпризы преподносить. Нет никаких проблем в том, чтобы найти матчи предыдущего сезона, разобрать их. Может, соперник и попытается что-то предпринять, но мы знаем, как играть на своём стадионе при своих болельщиках.
Мы при таких погодных условиях проводили сборы в Австрии. Тем более вечером температура падает, будет легче. Определились ли с составом на матч с «Рубином»? Лига чемпионов и РФПЛ — разные вещи", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.