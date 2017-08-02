Талисман «Енисея» прыгнул в фонтан в честь Дня ВДВ

Маскот «Енисея» по имени Лев прыгнул в фонтан в честь дня Воздушно-десантных войск, который сегодня, 2 августа, отмечается в России.
Отметим, что ранее отметился неординарным поступком и другой клубный талисман — маскот «Урала» по имени Шмель, который прыгнул с парашютом. Талисман выпрыгнул из самолета с высоты 2000 метров. В костюме талисмана находился мастер спорта по классическому парашютизму Александр Новосёлов.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «Твиттере» красноярской команды.
Талисман «Урала» прыгнул с парашютом в честь Дня ВДВ