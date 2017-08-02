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Талисман «Урала» прыгнул с парашютом в честь Дня ВДВ

2 августа 2017, среда. 09:37 Футбол

Талисман екатеринбургского «Урала» по имени Шмель совершил прыжок с парашютом в честь Дня Воздушно-десантных войск, сообщает пресс-служба уральской команды. Талисман выпрыгнул из самолета с высоты 2000 метров. В костюме талисмана находился мастер спорта по классическому парашютизму Александр Новосёлов.

«Урал» после трёх туров РФПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице с пятью очками. В четвертом туре уральская команда на выезде сыграет с «Краснодаром».

Если у вас не отображается видеозапись прыжка с парашютом, то её можно посмотреть на канале в Youtube.

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Источник: Официальный канал ФК "Урал" в YouTube Сообщить об ошибке
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