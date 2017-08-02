Тите: переход Неймара в «ПСЖ» принесёт пользу сборной Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что переход Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» сыграет на руку национальной команде. Ранее руководство каталонского клуба сообщило, что готово продать Неймара.
«Переход Неймара в «ПСЖ» принесёт пользу сборной Бразилии. Когда на поле одновременно играют Дани Алвес, Тьяго Силва, Маркиньос или Лукас Моура, это позволяет игрокам лучше взаимодействовать. В конечном итоге это приносит пользу сборной. Неймару будет легко адаптироваться во Франции, ведь в команде много бразильцев», — цитирует Тите Sport.es.
Неймар хочет провести прощальный матч за «Барселону» против «Шапекоэнсе»