«Урал» и «Зенит» рассудит Галимов, «Спартак» и «Арсенал» — Куликов

Назначены арбитры на матчи 5-го тура российской Премьер-Лиги, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза. Встречу между «Уралом» и «Зенитом» будет обслуживать Роман Галимов из Улан-Удэ, а на матч «Спартак» — «Арсенал» назначен Сергей Куликов из Саранска.
8 августа (вторник)
«СКА-Хабаровск» – «Анжи»: судья – Алексей Матюнин (Москва);
«Амкар» – «Уфа»: судья – Игорь Федотов (Москва);
9 августа (среда)
«Урал» – «Зенит»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ);
«Тосно» – ЦСКА: судья – Евгений Турбин (Дмитров);
«Спартак» – «Арсенал»: судья – Сергей Куликов (Саранск);
«Ростов» – «Динамо»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);
«Рубин» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой (Люберцы);
10 августа (четверг)
«Ахмат» – «Краснодар»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).