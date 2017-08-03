«Зенит» дома проиграл «Бней Иегуда», но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» на стадионе «Санкт-Петербург» со счётом 0:1 уступил израильской команде «Бней Иегуда», потерпев первое поражение под руководством Роберто Манчини.
Единственный мяч гости забили на 67-й минуте — Мэвис Тчибота вблизи штрафной петербуржцев обыграл Хави Гарсию и прострелил на границу вратарской, откуда под перекладину пробил свободный от опеки Альмог Буцагло. При этом израильская команда имела возможности забить ещё, но хозяев спас голкипер Юрий Лодыгин.
В первом матче «Зенит» в гостях выиграл со счётом 2:0. Таким образом, российская команда вышла в раунд плей-офф Лиги Европы. Жеребьёвка состоится 4 августа.
Посмотреть гол можно в официальном «Твиттере» РФПЛ.