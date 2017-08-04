Президент «ПСЖ»: для меня Неймар является лучшим игроком в мире

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи на пресс-конференции, посвящённой переходу нападающего Неймара, признался, что считает бразильца лучшим футболистом в мире.
«Я очень рад быть здесь, чтобы представить этого великого игрока, эту большую звезду — Неймара. Он является идолом для любителей футбола всего мира и любителей спорта в целом. Для меня Неймар является лучшим игроком в мире. Наши болельщики всегда мечтали иметь Неймара в» ПСЖ».
Вместе с ним Лига 1 получает большие возможности. Неймар подписал контракт, чтобы выигрывать с нами, мы будем делать историю вместе. Благодаря Неймару, благодаря своей семье. Спасибо также моей команде, все работали очень упорно. Добро пожаловать, Неймар, в свой новый дом", — сказал президент «ПСЖ».
«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Неймаром