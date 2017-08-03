«ПСЖ» объявил о подписании контракта с Неймаром

«ПСЖ» официально объявил о переходе нападающего Неймара, предыдущим клубом которого была «Барселона». С форвардом подписан контракт, срок которого рассчитан на пять лет.
Ранее стало известно, что на счёт «Барселоны» поступили € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильского футболиста с каталонским клубом.
Таким образом, 25-летний Неймар стал самым дорогим футболистом в истории мирового футбола.
Игроком «Барселоны» Неймар являлся с 2013 года. За сине-гранатовых он провёл 186 матчей и забил 105 мячей.
«Барселона» официально объявила об уходе Неймара