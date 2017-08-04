Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата будет жертвовать один процент от зарплаты на благотворительность и призывает партнёров по команде присоединиться к нему. Цель состоит в том, чтобы футболисты отдавали 1% от зарплаты в коллективный фонд, который поддерживает футбольные благотворительные организации по всему миру и детей из неблагополучных семей.
«Общая цель выходит за рамки отдельных брендов и эго. Сделав залог, мы сможем сформировать прочную связь между футболом как бизнесом и футболом как инструментом социальных изменений.
Один из уроков, который я уяснил в футболе, — команда должна побеждать. Мы живём ради этого, но мы редко видим, как это происходит в социальном обществе.
С помощью общих целей у нас появится возможность сотрудничать и сделать так, чтобы футбол был социально доступен. Призываю одноклубников принять участие», — цитирует Мату Telegraph.