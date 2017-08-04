Спортивный директор «Ромы»: переход Неймара создаёт чувство дискомфорта и страха

Спортивный директор «Ромы» Рамон Родригес Мончи высказался о переходе форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за € 222 млн.
«Этот переход создаёт чувство дискомфорта и страха, и я не знаю, к чему мы придём. Не хочу думать, что мы создаём мыльный пузырь, который лопнет в какой-то момент, как тот, который навредил мировой экономике.
Моя позиция – не покупать дорогих игроков, а был ли этот трансфер законным, решат футбольные инстанции. Но у меня это всё вызывает некоторый дискомфорт, меня пугает это шоу миллионеров, когда в мире многие люди испытывают проблемы. Мы должны смотреть в зеркало, но иногда не делаем этого», — цитирует Мончи сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Президент «ПСЖ»: до перехода Неймара клуб стоил € 1 млрд, а после — € 1,5 млрд