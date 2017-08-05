Неймар спел бразильскую песню, знакомясь с игроками «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Неймар спел бразильскую песню во время первого совместного ужина с новыми партнёрами по команде. Видео выступления 25-летнего футболиста выложил хавбек парижан Марко Верратти. Во время исполнения песни Неймара поддержали его соотечественники — Дани Алвес и Маркиньос.
Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» за € 222 млн, что является рекордом в мировом футболе. В прошедший четверг французский клуб объявил о подписании пятилетнего контракта с игроком сборной Бразилии.
Видео можно посмотреть в «Инстаграме».
Неймар провёл первую тренировку в составе «ПСЖ»