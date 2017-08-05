«Спартак-2» — «Енисей» — 1:2. Команда Аленичева победила в Москве

В матче 6-го тура первенства ФНЛ красноярский «Енисей» в гостях со счётом 2:1 победил московский «Спартак-2». Дубль в составе подопечных Дмитрия Аленичева оформил Максим Руднёв, отличившийся на 13-й и 50-й минутах. На 56-й минуте у гостей Александр Кутьин не реализовал пенальти. У красно-белых один мяч отыграл Идриза Самбу на 86-й минуте.
В другом матче тура в Курске местный «Авангард» и калининградская «Балтика» сыграли вничью со счётом 1:1. На 26-й минуте Алишер Джалилов вывел гостей вперёд, а на 64-й минуте Денис Синяев счёт сравнял. На 83-й минуте «Авангард» остался вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Руслан Болов.