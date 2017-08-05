Радимов: уход Кержакова — это уход последнего игрока из золотого века «Зенита»

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов призвал болельщиков заранее прийти на матч со «Спартаком» (6 августа) в 4-м туре РФПЛ, чтобы проводить Александра Кержакова. За час до начала встречи сине-бело-голубые проведут церемонию прощания с форвардом, завершившим карьеру. Сам матч начнётся в 20:00 мск.
«Завтра футбол прощается с великим игроком! С благодарностью и ностальгически-сентиментальной слезой – не без этого. И, в общем-то, с целой эпохой. Уход Кержакова с футбольного поля – это уход практически последнего игрока из золотого века „Зенита“! Да, «молодая шпана, что сотрёт нас с лица земли», уже взбирается на пьедестал – и это здорово!
Саня, спасибо за всё, что сделал для «Зенита». Для меня было честью выходить с тобой на одно поле! И восторгаться твоим несгибаемым ББББ (бил, бью и буду бить). Причём в любой ситуации.
Штрафной в ворота соперника, мы со Спиваком решаем, как лучше пробить — в угол ворот или поверх стенки… Договариваемся: Спивак пробегает, я бью! Свисток к удару! Но! Вылетает Керж! И забивает! Потому что ББББ! А мы со Спиваком стоим как два идиота!
Керж! У тебя всё есть для дальнейших побед: целеустремленность, жизненный опыт, честность и чувство юмора. Удачи в новой жизни! Болельщики! Приходите завтра на стадион пораньше — проводим Саню как следует", — написал Радимов в своём «инстаграме».