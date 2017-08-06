Кержаков: гол «Спартаку» в 2001 году для меня самый главный и важный

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что первый гол в составе петербургской команды стал для него самым главным и важным. Напомним, что счёт свои голам за «Зенит» Кержаков открыл 30 июня 2001 года в матче со «Спартаком» в Санкт-Петербурге.
«Для меня тот гол «Спартаку» самый главный и самый важный. Это точка отсчёта. Без него вряд ли бы что-то произошло. И это был гол «Спартаку». Неописуемые эмоции! Если бы «Спартак» был в первом туре, может, мне бы удалось отличиться и тогда. Раз уж у меня такая неразрывная связь со «Спартаком»: все значимые голы я забивал «Спартаку» и, кажется, больше всего голов забил ему.
Празднование мы отрабатывали с Аршавиным в день игры после разминки. Первый раз так сделали. Может, стоило и раньше потренироваться. Был хороший солнечный день, летний, в день игры с утра появилось настроение что-то придумать. Остались после разминки с Андреем и придумали", — поведал Кержаков в интервью официальному сайту «Зенита».
Первый гол Кержакова за «Зенит» можно посмотреть на YouTube.