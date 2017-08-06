«Зенит» — «Спартак»: обеспечивать безопасность будут более 2 тыс. полицейских

Полиция обеспечит общественный порядок и безопасность на матче четвёртого тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком».
Встреча пройдёт сегодня, 6 августа, на стадионе «Санкт-Петербург».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, более 2 тыс. сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на сегодняшнем матче. Напомним, что на стадионе ожидается аншлаг.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак». Начало матча в 20:00 мск.
«Рассчитываем, что фаны «Зенита» и «Спартака» будут максимально разведены»
Как болельщикам «Зенита» проще попадать на новый стадион и что ждёт в Петербурге фанатов «Спартака», вы узнаете из этого интервью.