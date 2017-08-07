Газзаев: «Зенит» в матче со «Спартаком» показал футбол европейского уровня

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал поражение «Спартак» от «Зенита» (1:5) в матче 4-го тура РФПЛ.
«Зрелище получилось потрясающим! Отличный уровень и качество футбола. Это было настоящее дерби! Теперь по содержанию. Во-первых, чемпион страны ни в коем случае не имеет права проигрывать с таким разгромным счётом. «Спартак» разнесли в пух и прах. А во-вторых, конечно, «Зенит» показал выдающуюся игру, лучшую за долгое время. Петербургский клуб с первой и до последней минуты имел огромное преимущество. Команда Манчини показала футбол высочайшего европейского уровня.
«Зенит» просто был сильнее «Спартака». Красно-белым пора понять: теперь во внутреннем первенстве будет гораздо сложнее, ведь «Спартак» — чемпион России, а значит, и готовиться к нему соперники будут ещё сильнее. В воскресенье мы уже видели фантастический настрой «Зенита» и переполненные трибуны арены «Санкт-Петербург», гнавшие свою команду вперёд 90 минут», — рассказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полностью интервью с Валерием Газзаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.