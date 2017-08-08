Каррера: «Спартак» проиграл «Зениту» не из-за Реброва

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера встал на защиту голкипера красно-белых Артёма Реброва, который подвергся критике за игру в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Красно-белые в Санкт-Петербурге проиграли со счётом 1:5.
«Решил ли, я кто завтра займёт место в воротах? Нет, ещё не решил.
Что касается критики в адрес Реброва после матча с „Зенитом“, то критика имеет место. Но, когда ты проигрываешь 1:5, критику заслуживает не только Ребров, а вся команда, включая тренера. Мы проиграли не из-за Реброва. Проиграл „Спартак“», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?