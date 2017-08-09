«Реал» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1. Видеообзор матча

«Реал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла в Скопье (Македония) на стадионе «Филип II Арена» и завершилась со счётом 2:1. В составе мадридцев отличились полузащитники Карлос Касемиро и Иско, а единственный гол манкунианцев на счету нападающего Ромелу Лукаку.
«Реал» во второй раз подряд и в четвёртый раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА. У «Манчестер Юнайтед» одна победа в данном мини-турнире.
Видеообзор матча «Реал» — «Манчестер Юнайтед» доступен на официальном сайте УЕФА.
«Реал» победил «МЮ» и во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА