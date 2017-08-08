«Реал» победил «МЮ» и во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА

«Реал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла в Скопье (Македония) на стадионе «Филип II Арена» и завершилась со счётом 2:1.
В середине первого тайма Карлос Касемиро на скорости ворвался в штрафную соперника, откуда в касание в падении пробил в дальний нижний угол — Давид де Хеа не сумел дотянуться до мяча. На 52-й минуте Иско обыгрался с Гаретом Бэйлом, выскочил один на один с голкипером и удвоил преимущество мадридцев. Спустя 10 минут Ромелу Лукаку был первым на добивании после удара Неманьи Матича и отыграл один мяч, забив свой первый гол в официальном матче за «МЮ». До конца встречи оставалось более 30 минут, но англичане так и не сумели забить второй гол.
«Реал» во второй раз подряд и в четвёртый раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА. У «МЮ» одна победа в данном мини-турнире.