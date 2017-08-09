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Родригиньо объяснил, почему отклонил предложение «Локомотива»

9 августа 2017, среда. 18:23 Футбол

Атакующий полузащитник «Коринтианса» Родригиньо объяснил, почему отклонил предложение «Локомотива».

«Предложение от „Локомотива“ было, но дело в том, что у „Коринтианса“ есть возможность стать чемпионом Бразилии. Я чувствую себя тут замечательно, полностью адаптировался, показываю хороший футбол и имею шанс сыграть за сборную Бразилии на чемпионате мира — 2018. Вряд ли я уйду. Если только это не будет такое предложение, от которого невозможно отказаться», — цитирует Родригиньо ESPN Brazil.

«Коринтианс» после 19 туров лидирует в чемпионате Бразилии, опережая идущий вторым «Гремио» на восемь очков.

Источник: ESPN.com.br Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
9 августа 2017, среда
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