Арбитр Аткин – первый человек в британском футболе, признавшийся, что он гей

Британский арбитр Райан Аткин, которому доверено обслуживать матчи Национальной лиги, пятого английского дивизиона, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом 32-летний рефери рассказал в интервью Sky Sports. Аткин стал первым человеком в британском футболе, признавшимся в нетрадиционной ориентации.
«По ряду причин я считаю, что для меня настало подходящее время сказать, что я участвую в профессиональном футболе, и так случилось, что я гей. Понятно, что это шаг в неизвестность. В нашем британском футболе в настоящий момент нет игроков — открытых гомосексуалистов и до сих пор не было арбитров — открытых геев. Я надеюсь, что мои действия, пусть и небольшие, помогут другим обрести уверенность в подобной ситуации. Через несколько лет такие статьи не понадобятся, но до этого момента мы обязаны создать в футболе среду, в которой каждый сможет чувствовать себя комфортно. Будь тем, кем ты хочешь быть», — сказал Аткин.
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