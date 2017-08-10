«Краснодар» впервые с октября уступил сопернику во владении мячом в матче РФПЛ

В матче пятого тура российской Премьер-Лиги «Ахмат» на своём поле проиграл «Краснодару». Встреча проходила на стадионе «Ахмат Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
По данным провайдера футбольной статистики Opta, «Краснодар» в этой встрече владел мячом 43,1% игрового времени, а «Ахмат» — 56,9%. Для команды Игоря Шалимова это первый матч в нынешнем сезоне и первая игра с октября 2016 года в рамках РФПЛ, в которой команда владела мячом меньше соперника. Предыдущим клубом, который владел мячом больше по итогам матча с «быками», был «Анжи». Та встреча состоялась 30 октября 2016 года и завершилась со счётом 0:0.
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