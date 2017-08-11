«Милан» намерен предложить контракт Ибрагимовичу

«Милан» рассчитывает пригласить шведского нападающего Златана Ибрагимовича, который продолжает восстанавливаться после травмы. Такими сведениями располагают журналисты издания The Telegraph. В Милане заинтересованы в возвращении форварда, выступавшего в красно-чёрной футболке в период с 2010 по 2012 год.
Также известно, что к 35-летнему футболисту проявляет интерес «Лос-Анджелес Гэлакси», и переговоры с этим американским клубом уже состоялись.
Контракт Ибрагимовича с «Манчестер Юнайтед» истёк 30 июня. Несмотря на это, реабилитационный курс форвард проходит на базе манкунианцев в Каррингтоне, а главный тренер «дьяволов» Жозе Моуринью не исключил, что швед подпишет новое соглашение.
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