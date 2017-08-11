Геркус: очень волновались перед первым домашним матчем «Локомотива-Казанка»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от победы «Локомотива-Казанка» над «Коломной» (1:0) в матче 4-го тура ПФЛ. «Казанка», являющаяся фарм-клубом «железнодорожников», провела первую домашнюю игру в истории.
«Очень волновались перед первым домашним матчем, как и ребята. Встреча закончилась хорошо для нас. Создали много моментов, несколько раз попали в штангу, в перекладину, забили гол. Чего ещё пожелать для дебютного матча? У «Казанки» сейчас хороший темп. Но опять же, в первом матче на новом поле чувствовалось волнение», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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