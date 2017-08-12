«Манчестер Юнайтед» вернул защитника Варелу обратно в «Пеньяроль»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гильермо Варела продолжит карьеру на родине в чемпионате Уругвая, сообщает пресс-служба манкунианцев в «Твиттере». О подробностях сделки пока не известно.
«Гильермо Варела покинул «Манчестер Юнайтед» и вернулся в «Пеньяроль». Всего наилучшего в будущем, Гильермо!» — говорится в сообщении пресс-службы «МЮ».
Варела перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Пеньяроля» в 2013 году за € 2,8 млн. В минувшем сезоне 24-летний футболист выступал на правах аренды за «Айнтрахт», проведя в общей сложности лишь семь матчей в чемпионате Германии.
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