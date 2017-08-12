«Уфа» — «Ростов» — 1:4. Видеообзор матча шестого тура РФПЛ

В матче шестого тура российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала на своём поле «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Нефтяник» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Все голы в этой встрече пришлись на второй тайм. Счёт в матче открыли хозяева после красивого дальнего удара с лёта в исполнении Ондржея Ванека, однако «Ростов» сравнял уже через две минуты, а затем оформил уверенную победу. В составе гостей дубль на свой счёт записал Тимофей Калачёв, забивший один из мячей с пенальти, ещё по голу в активе Александра Гацкана и Михи Мевли.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.
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