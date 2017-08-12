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Кучук: созданные до меня традиции «Ростову» нужно сохранять и улучшать

12 августа 2017, суббота. 17:50 Футбол

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал гостевую победу над «Уфой» (4:1) в матче 6-го тура РФПЛ.

«Каждая игра — отдельная история. Что касается игроков, то я раньше говорил, что их нужно объединить. Это первое, что должен сделать тренер. Результат может быть хорошим, может быть не очень. Главное, чтобы игроки верили в то, что они делают. Благодарен команде за работу. К «Уфе» мы начали готовиться вчера. Нам не хватало времени. Победа — это результат умения футболистов сконцентрироваться и понимать, как играть. Естественно, свое значение имеет и готовность. «Уфа» забила сумасшедший мяч, но в остальном мы не позволяли сопернику проводить атаки, входить в силовые единоборства. Это результат работы тренера и прежде всего команды. Тренер без команды — не тренер.

У меня цель — сделать сильную команду. Такое не делается за неделю, две, три. Мы поставили задачу сделать команду, за которую не было бы стыдно. «Ростов» обыгрывал «Баварию», «Аякс». Эти традиции должны остаться, так как они имеют колоссальное значение. Мы должны понимать, что традиции были созданы до меня. Их надо сохранять и улучшать.

Слухи об уходе Бухарова? Эти разговоры ничего не имеют под собой. Он сейчас в Германии, готовится к следующим играм. Вносим коррективы в его лечение. Уверены, что он выйдет на свой уровень», — цитирует Кучука сайт «Ростова».

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Источник: Официальный сайт ФК "Ростов" Сообщить об ошибке
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12 августа 2017, суббота
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