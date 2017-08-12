Конте: удаление Кэхилла стало ключевым, но я не хочу говорить о судьях

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями от поражения в матче первого тура АПЛ с «Бернли». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
«Удаление Гари Кэхилла в дебюте матча стало ключевым моментом, потому что играть столько времени вдесятером очень тяжело, а ведь в концовке с поля был удален еще и Фабрегас. Но я не хочу говорить о судьях, без комментариев.
Мы старались до конца, пытались достичь хорошего результата. Жаль, что этого не вышло, потому что после перерыва мы были очень хороши. А вот в первом тайме мы все время теряли голову — после красной карточки мы начали пропускать гол за голом, а отыграться с 0:3 в меньшинстве крайне сложно", — цитирует Конте BBC.
Видео удаления доступно в «Твиттере».