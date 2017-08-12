«Челси» начал защиту чемпионского титула с домашнего поражения от «Бёрнли»

«Челси» проиграл «Бернли» в матче первого тура АПЛ. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.
На 14-й минуте Гари Кэхилл бежал вперёд, далеко отпустил мяч и пытался отнять его в подкате, но врезался в соперника, а судья показал прямую красную карточку. В середине первого тайма Мэттью Лоутон с правого фланга направил мяч в штрафную, где Сэм Воукс в одно касание подправил мяч в угол.
На 39-й минуте Джек Корк отдал передачу на Стивена Уорда, который вошёл в штрафную через левый край и точно пробил с острого угла. Четыре минуты спустя Стивен Дефур разыграл штрафной на правом фланге, а затем исполнил отличный навес в центр штрафной, где Воукс пробил головой.
В середине второго тайма Виллиан получил мяч на правой бровке и сделал передачу в центр штрафной, где Альваро Мората в прыжке головой направил мяч в ворота. На 81-й минуте Сеск Фабрегас пошёл в подкат в центре поля и получил вторую желтую карточку, оставив синих вдевятером. Семь минут спустя Сесар Аспиликуэта из центра поля закинул мяч ближе к штрафной, Мората сделал скидку на Давида Луиса, который реализовал выход один на один.