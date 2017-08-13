Джеррард считает, что Коутиньо этот сезон должен провести в «Ливерпуле»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказал мнение о ситуации с возможным переходом в «Барселону» полузащитника красных Филиппе Коутиньо. Ранее стало известно, что руководство английского клуба отклонило запрос 25-летнего бразильца выставить его на трансфер.
«Проблема в «Барселоне», потому что они будут говорить представителям Коутиньо: «Сейчас или никогда. Если он не перейдёт сейчас, мы никогда не вернёмся к его кандидатуре». Они оказывают давление, и поэтому Филиппе так отреагировал. Это парень, приехавший из Южной Америки, всегда мечтал играть за «Барселону», и он паникует, думая, что если он не перейдёт туда сейчас, это никогда не случится.
Я знаю его, знаю, что он неплохой человек. Знаю, что он не хочет развязывать войну. Но он только что подписал пятилетний контракт, и клуб великолепно к нему отнёсся, сделал его тем игроком, которым он является сейчас. Меньшее, что он может сделать, – отдать клубу ещё один год», — цитирует Джеррарда Goal со ссылкой на BT Sport.