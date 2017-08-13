«МЮ» поприветствовал Лопырёву на «Олд Траффорд» перед матчем с «Вест Хэмом»

Посол чемпионата мира—2018 Виктория Лопырёва присутствует на матче 1-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
«Добро пожаловать на „Олд Траффорд“, Виктория! Надеемся, вы получите удовольствие от игры», — гласит запись, размещённая на официальной странице «МЮ» в «Твиттере».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Фото доступно на странице Лопыревой в «Твиттере».